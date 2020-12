Stasera avversario. Ma Haaland, ai tempi del Molde, fu vicino al trasferimento alla Lazio

Stasera sarà un avversario, il principale spauracchio per la Lazio di Simone Inzaghi. Ma Erling Haaland, vero e proprio enfant prodige del calcio mondiale, nel corso della sua breve carriera è stato anche vicino al trasferimento in biancoceleste.

L'attuale direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, riporta 'Sky', ci provò quando Haaland vestiva ancora la maglia del Molde, club in cui il bomber norvegese ha giocato dal 2017 al 2019. Una trattativa che si concluse con una fumata nera, con grande rammarico per la Lazio che non riuscì a mettere su uno dei migliori centravanti del pianeta. Già a 20 anni.