Stasera Lazio-Milan, i convocati di Inzaghi: emergenza in attacco. Ci sono Leiva e Cataldi

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Milan, gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Emergenza in attacco, senza gli squalificati Immobile e Caicedo. Ma la squadra biancoceleste per un match importantissimo in chiave Scudetto ha recuperato Leiva e Cataldi, ecco l'elenco completo.

Portieri - Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori - Acerbi, Armini, Bastos, Falbo, Patric, Radu, Silva, Vavro.

Centrocampisti - A.Anderson, D.Anderson, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Lukaku, Milinkovic, Parolo.

Attaccanti - Adekanye, Correa, Luis Alberto.