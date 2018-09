Stella Rossa, la corazzata della Super Liga. Solo vittorie e solo 3 gol subiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bisogna partire da un dato per capire il motivo per il quale tutti - giocatori della Stella Rossa, giornalisti ed ex calciatori della squadra di Belgrado - hanno fiducia pressoché illimitata Vladan Milojević, l'attuale allenatore. E' colui che ha riportato Nenad Krsticic e compagni dinanzi al Partizan, praticamente l'unica rivale. Ed è colui che dopo quasi 30 anni, partendo dal primo turno preliminare, ha riportato la Stella Rossa in Champions League. Otto partite prima di approdare alla fase a gironi senza mai perdere: sei alla portata, anche se nel terzo turno sono serviti i supplementari, e poi il capolavoro contro il Salisburgo.

A questi aspetti, c'è da aggiungere il cammino in campionato. La Stella Rossa è tornata ad essere squadra imbattibile e nelle prime sette giornate ha conquistato solo vittorie. Miglior attacco (22 gol realizzati) e miglior difesa (solo tre reti subite). Un cammino immacolato che conferma quanto detto ieri in conferenza stampa sia da Koulibaly che da Ancelotti: vietato sottovalutare la Stella Rossa. Per lo stadio, certo, ma anche per quanto dimostrato da un gruppo che tra vecchie conoscenze del campionato italiano e leader consolidati è tornato a respirare l'aria dell'Europa che conta.

Il cammino in SuperLiga della Stella Rossa

Stella Rossa-Dinamo Vranje 3-0

Stella Rossa-Radnicki

FK Vozdovac-Stella Rossa 1-2

Stella Rossa-Sporting Subotica

Stella Rossa-Cukaricki 2-1

Vojvodina-Stella Rossa 1-4

Stella Rossa-Radnik 6-0

Il cammino nei preliminari di Champions League della Stella Rossa

Spartaks-Stella Rossa 0-0

Stella Rossa-Spartaks 2-0

Stella Rossa-Suduva 3-0

Suduva-Stella Rossa 0-2

Stella Rossa Trnava 1-1

Trnava-Stella Rossa 1-2

Stella Rossa-Salisburgo 0-0

Salisburgo-Stella Rossa 2-2