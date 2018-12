Stella Rossa-PSG 0-2, Neymar raddoppia con un grande spunto personale

Raddoppio del Paris Saint-Germain a Belgrado. A firmare il 2-0, al minuto 41, è Neymar: pallone in profondità di Mbappé, il brasiliano arriva in area di rigore, con una finta mette a sedere sia Stojkovic che Degenek e con il destro batte Borjan all'altezza del dischetto. Con questo risultato il PSG passerebbe come primo nel girone e il Liverpool, al momento in vantaggio per 1-0 contro il Napoli, come secondo.