Stillitano: "Senza stadio Pallotta lascerà Roma. Serie A grata alla Juve"

Il manager italo-americano Charlie Stillitano, considerato dal New York Times il più importante del calcio mondiale, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Per crescere, il calcio italiano dovrà aprirsi al mercato mondiale. La Serie A deve giocare le sue grandi partite di campionato all'estero. Sarà inevitabile, qui negli USA ci sono grandi investitori pronti a mettere soldi. Quando? Diciamo tra un anno. Pallotta? L'ho visto due settimane fa. Mi è sembrato deluso, molto deluso. Io gli ho detto che il progetto è buono e che ha ottimi giocatori. Se continuerà a investire nella Roma? Se il progetto stadio andrà avanti, sì. Altrimenti, con un altro blocco, secondo me lascia. Quali sono i club appetibili per gli investitori americani? Direi Roma e Fiorentina. Perché rappresentano due città uniche al mondo e conosciute da tutti. La situazione in Italia? Allo Stadium della Juve funziona tutto, c'è uno show anche prima della partita e allo spettatore viene offerto ogni comfort. Il calcio italiano dovrebbe essere grato ai bianconeri per ciò che stanno facendo, a cominciare dall'acquisto di Ronaldo".