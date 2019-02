© foto di Federico Gaetano

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha rilasciato una intervista ai taccuini de 'Il Messaggero' per parlare della corsa salvezza della squadra ciociara: "Per tentare di rimanere in Serie A, quest'anno la società non ha lesinato impegno e risorse più di quanto in effetti potesse fare. Se dovessimo salvarci e personalmente ci ho sempre creduto per mantenere la categoria anche nella prossima stagione senza troppa sofferenza, allestirei una squadra ancora più competitiva rispetto all'attuale".