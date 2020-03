Stop al calcio: adesso il rebus è relativo alle scadenze dei contratti e ai prestiti

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su una questione delicata per quanto riguarda il mercato internazionale. Si tratta degli accordi per i prestiti e per i contratti. Quelli attualmente in vigore scadono il 30 giugno ma è praticamente impossibile rispettare la deadline. Il mercato rischia di essere stravolto perché a oggi leggi e accordi prevedono date e scadenze ben fissate. Ci sono scadenze trimestrali per il pagamento delle imposte, dei contributi. Serve un accordo tout-court per estendere temporaneamente i contratti tra Leghe, Sindacato e Federazione, ratificata poi dalla UEFA.