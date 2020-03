Stop al campionato? Inzaghi vuole comunque una Lazio sul pezzo: nulla al caso per lo Scudetto

vedi letture

Massimo impegno e priorità al recupero degli infortunati. Nonostante la sospensione quasi certa del campionato, alla Lazio non si vuole lasciare nulla al caso, soprattutto perché il prossimo turno prevede la sfida all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nelle idee dello staff tecnico, riporta Il Corriere dello Sport, Acerbi e Luis Alberto si sarebbero uniti al gruppo a partire da domani. I capitolini riprenderanno ad allenarsi oggi e valuteranno il programma di lavoro, un "Piano B" per affrontare il probabile stop. Era previsto un richiamo atletico per affrontare il rush finale, ma sarà tutto da ridefinire. "Restiamo carichi e concentrati anche se non giochiamo", è stato il messaggio del tecnico, che ora dovrà toccare le corde giuste per mantenere alta la soglia di attenzione.