Strada subito in salita per il Torino contro la Roma: espulso Singo dopo 14 minuti

vedi letture

Si fa in salita la partita del Torino contro la Roma. Al minuto 14 infatti gli uomini di Giampaolo restano in 10 a causa dell'espulsione dell'esterno Wilfried Singo. Il classe 2000 ha ricevuto nel giro di pochissimi minuti un doppio cartellino giallo per un doppio intervento falloso su Mkhitaryan prima e Spinazzola poi. Ora per i granata ci saranno 76 minuti più recupero da giocare in 10 contro 11.