Strakosha Sr.: "È felice alla Lazio, il club deciderà il suo futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Offerta per lui? Non ho molti commenti da fare. È contento alla Lazio. Sarà il club che deciderà il suo futuro", sono queste le dichiarazioni a Panorama Sport di Fotaq Strakosha, padre ed ex calciatore di Thomas, attuale portiere della Lazio in merito al futuro del figlio al centro delle attenzioni di mercato di Liverpool e Bayer Leverkusen.