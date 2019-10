Strapotere Premier: sette vittorie su sette, settimana da record

Quattro finaliste su quattro nelle ultime competizioni europee, Champions League ed Europa League. Anche in questa stagione, le britanniche stanno letteralmente volando. E' stata una tre giorni da record per le formazioni di Premier League: hanno difatti vinto tutte le sette formazioni impegnate nelle due competizioni continentali. Numero importantissimi: in Champions, ben quindici gol fatti a fronte di soli tre subiti. Sei realizzazioni e quattro gol presi in Europa League. L'Inghilterra è sempre più padrona del calcio europeo.

Champions League

Manchester City-Atalanta 5-1

Tottenham-Stella Rossa 5-0

Ajax-Chelsea 0-1

Genk-Liverpool 1-4

Europa League

Partizan Belgrado-Manchester United 0-1

Arsenal-Vitoria Guimaraes 3-2

Slovan Bratislava-Wolverhampton 1-2