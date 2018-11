Fonte: Milannews.it

Ivan Strinic è stato intervistato da SportMediaset, dove ha raccontato i difficili momenti trascorsi a causa del problema cardiaco che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi: "Ho pensato subito alla mia vita, perché non sapevo neanche cosa fosse questa malattia. Il primo pensiero è stato questo, alla mia vita e alla mia famiglia. Queste sono le cose che ti passano per la testa. Quando abbiamo fatto la visita e mi hanno detto che potevo tornare ad allenarmi e a giocare sono stato felicissimo”.