Strootman, la Roma fa muro. Per la Juve affare possibile con 45 mln di euro

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul centrocampista che sta ricercando la Juventus sul mercato. Il club bianconero resta fiducioso sul possibile arrivo dalla Roma di Kevin Strootman. I giallorossi hanno già rifiutato 30 mln di euro, ma per i bianconeri un'offerta da 45 mln può sbloccare l'affare. Monchi, al momento, non ha mostrato alcuna apertura, ma i contatti con l'entourage dell'olandese vanno avanti.