Studio FIFA sugli intermediari: l'Italia spende e lavora più di tutti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Italia è la Federazione che ha speso in assoluto di più in commissioni sugli acquisti di calciatori. Ben 101,4 milioni di dollari spesi dai club acquirenti per 151 trasferimenti con intermediari. Tra quelli ceduti, 29.1 milioni di euro in 53 trasferimenti per un totale di 130.5 milioni di dollari. Un record certamente discusso. Dietro c'è l'Inghilterra con 103.6 totali. Curioso il caso dell'Olanda: solo in 4 trasferimenti in entrata è stato utilizzato un intermediario per centomila dollari totali. Ben 25,5 milioni di dollari invece su quelli in uscita.