Suarez ha detto no all'Inter Miami. Sarebbe stato il giocatore più pagato di sempre in MLS

Interessante retroscena svelato da ESPN a proposito di un possibile, ricchissimo trasferimento nel campionato statunitense per Luis Suarez, centravanti in uscita dal Barcellona e per molti giorni accostato con forza alla Juventus. Secondo quanto si apprende dall'emittente, infatti, l'uruguayano avrebbe rifiutato una proposta contrattuale dell'Inter Miami, dove invece si è trasferito l'ormai ex juventino Higuain: un'offerta che, se avesse detto sì, lo avrebbe trasformato nel calciatore più pagato di sempre nella storia della MLS.