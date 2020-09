Suarez-Juve, su Instagram spuntano i like di Bonucci e Chiellini al post del Pistolero

vedi letture

"Nessuno mi toglierà la fiducia". Così, sui social, Luis Suarez ha testimoniato l'allenamento di oggi, probabilmente uno degli ultimi per l'attaccante argentino col Barcellona. Da segnalare, i like arrivati: tra Ronaldo (il Fenomeno), Pjanic, il Papu Gomez, Vidal (accomunato da un destino simile) e Neymar spuntano infatti diversi bianconeri. Bentancur, che non è una novità perché i due connazionali si seguono da tempo sui social, ma anche due senatori come Bonucci e Chiellini.