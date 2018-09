Atalanta, ricorso per la squalifica di Gasperini

Subito Luis Alberto, Lazio in vantaggio sull'Apollon

Inter, Joao Mario: "Voglio trasformare i fischi in applausi"

Dudelange-Milan, le formazioni ufficiali: turnover per Gattuso. C'è Higuain

CR7 espulso, Agnelli fa il moschettiere: "Uno per tutti, tutti per uno"

Lazio, Caicedo: "Siamo scesi in campo con la mentalità giusta"

Milan, Elliott rappresentato da Furlani alla prima in Europa

Lazio, Tare: "La gente non aiuta Caicedo"

Funziona bene la connection fra Caicedo e Luis Alberto. L'ecuadoregno lavora di sponda per il fantasista della Lazio, che firma l'1-0 sull'Apollon Limassol.

