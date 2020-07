Svolta in Serie A. La Lega apre le porte ai fondi d'investimento. Diritti tv al centro dell'attenzione

La Lega di Serie A si apre ai fondi d'investimento. E' questa la novità emersa dall'assemblea dei presidenti tenutasi ieri. Come riporta il Corriere della Sera, i club della massima serie hanno dato, infatti, mandato al presidente Paolo Dal Pino di continuare i colloqui con i diversi fondi d'investimento che nell'ultimo periodo si sono avvicinati alla Lega attratti dalle possibilità di una collaborazione per la possibile creazione di una newco nella quale confluirebbero i diritti tv da commercializzare, con la possibilità magari di allestire il mai realizzato canale della Lega. Una ipotesi, questa, accelerata dopo il conflitto con Sky delle ultime settimane a meno di un anno dall'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024. Ora la Lega nominerà un advisor finanziario per analizzare nel dettaglio le offerte e i fondi coinvolti avranno tempo sino a fine luglio per scoprire le carte e formalizzare le proposte

L'unica voce fuori dal coro fra i presidenti è stata quella di Aurelio De Laurentiis scettico nell'accogliere nella governance di lega i rappresentanti di un fondo d'investimento.