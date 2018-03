Swansea, Carvalhal: "Tottenham più forte, contenti del percorso"

Risultato finale: Swansea-Tottenham 0-3

Non è riuscita allo Swansea l'impresa di qualificarsi alla semifinale di FA Cup battendo il Tottenham al Liberty Stadium. Il 3-0 finale denuncia il gap tra le due compagini, come ammesso da Carlos Carvalhal, manager degli Swans, che alla vigilia aveva giustamente parlato di 'Davide contro Golia': "Abbiamo fatto un bel percorso in questa competizione, giocando da sfavoriti e cambiando diversi giocatori della rosa - ha dichiarato a BT Sport-. Siamo felici per quello che abbiamo fatto. Sapevamo della differenza tra noi e il Tottenham, è stata evidente. Abbiamo tenuto un buon livello per un'ora, ma ha vinto la miglior squadra in campo. E' stato difficile lottare contro loro, ora ci concentriamo sulla Premier".