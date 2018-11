T. Motta: "Allenerò il PSG. L'Inter può essere la sorpresa in Champions"

© foto di Federico De Luca

Thiago Motta, eroe del Triplete con la maglia dell'Inter, poi giocatore del PSG e della Nazionale italiana, ora allena l'U19 del club parigino ma ha anche le idee chiare per il futuro: "Ho un contratto di due anni con le giovanili del PSG ma punto prima o poi ad allenare la prima squadra. Sempre che non arrivi prima un'altra offerta che mi faccia modificare questi piani". Alla Gazzetta dello Sport poi ha parlato della Champions: "Sono cinque le squadre in lizza per la vittoria finale: il Barcellona, il Real Madrid, il Manchester City, il PSG e la Juventus. Nessuna sorpresa? L'Inter può essere una valvola impazzita. Non devono porsi limiti anche se penso che possa restare una semplice sorpresa e che non possa puntare alla vittoria. E in campionato? Non è ancora pronta, ma la Juve non deve diventare una scusa per le altre, non vincerà per sempre. E credo che a interrompere questa monarchia sarà proprio l'Inter".