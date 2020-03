Tacchinardi: "Si è rivisto il DNA Juve. E alla squadra adesso serve un terminale come Higuain"

vedi letture

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha commentato così la prestazione dei bianconeri nel successo di stasera contro l'Inter: "In questa partita s'è vista l'importanza del centrocampo. Sarri ha messo dei calciatori dinamici. E in attacco adesso serve un terminale come Higuain, che ha fatto una grande partita. E' tornato anche quel dna Juventus, la squadra ha lottato su ogni pallone", le sue parole nel corso della trasmissione Mediaset 'Pressing'.