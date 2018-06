Taffarel: "Alisson mi ha detto che sarebbe felice di restare a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex numero uno della Seleçao Claudio Taffarel, attuale preparatore dei portieri del Brasile, è intervenuto a Tele Radio Stereo per parlare della crescita e del futuro di Alisson: "Non ho mai visto un portiere così bello e che gioca così bene. Sta superando ogni aspettativa. In Italia è partito dalla panchina, ma in Nazionale abbiamo creduto subito nel suo potenziale. È arrivato il suo momento anche nella Roma, è un portiere che dà tranquillità. La sua grande forza, oltre alle doti tecniche, è la mentalità. È molto forte psicologicamente. Futuro? È molto contento alla Roma, le voci di un trasferimento sono solo rumors. Non so cosa succederà, ma mi ha detto che sarebbe contento di rimanere a Roma. Migliore al mondo? Alisson può essere fra i primi al mondo insieme a Courtois, de Gea e Neuer".