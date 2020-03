Taglio ingaggi Juve, Bonucci al fianco di Chiellini: così è decollato l'accordo lampo

vedi letture

Il Senato bianconero si è rivelato ancora una volta fondamentale per il superamento di uno scoglio che rischiava di essere davvero insidioso e che per i bianconeri, in tempi record, è già alle spalle. La Gazzetta dello Sport di oggi pone l'accento sul ruolo rivestito da Leonardo Bonucci nell'opera di convincimento nei confronti dei compagni verso la riduzione degli stipendi. Il difensore bianconero è stato la spalla di capitan Chiellini per chiudere la trattativa relativa agli ingaggi: ai compagni ha ricordato che prima di tutto bisogna essere uomini. Un alleato prezioso per Giorgio Chiellini, che insieme ad un altro senatore come Gigi Buffon, hanno contattato uno ad uno i compagni di squadra e ottenuto il benestare per la rinuncia agli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno.