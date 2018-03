Taison, un colpo per la Sampdoria. Ma il prezzo deve scendere

© foto di Federico Gaetano

Taison Barcellos Freda, meglio noto come Taison, fa parte ormai dal 2013 della colonia brasiliana che caratterizza la rosa dello Shakhtar Donetsk. 30 anni, ala offensiva che agisce prevalentemente sulla fascia sinistra, Taison si è fatto notare - anche se non per meriti sportivi (gomitata a Perotti allo scadere) nell'ultima gara di Champions League giocata all'Olimpico contro la Roma. Non una delle migliori prestazioni del brasiliano, ma che comunque è servita ai dirigenti della Sampdoria per farsi un'idea in vista della prossima stagione. Tra i due club infatti ci sono stati dei contatti, anche se le richieste ucraine finora sono state troppo alte, sopra i 20

milioni di euro.

Data di nascita: 13 gennaio 1988

Squadra di appartenenza: Shakhtar Donetsk

Scadenza di contratto: 2021

Squadre interessate: Sampdoria