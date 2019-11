Tanta grinta, poche occasioni. Il 1° tempo di Genoa-Torino termina 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Genoa-Torino. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 0-0.

LE SCELTE INIZIALI - Mister Thiago Motta sceglie Favilli come riferimento offensivo, supportato alle spalle da Agudelo, Pandev e Sturaro. Torna Schone in mezzo al campo, Criscito parte dalla panchina. Brutta notizia per il Torino, con Mazzarri costretto a rinunciare a Belotti. Il Gallo non va neanche in panchina. Davanti tridente inedito per i granata, composto da Lukic, Berenguer e Verdi.

RITMI ALTI, TANTO PRESSING, POCHE OCCASIONI - La prima mezz'ora di gara si gioca ad alta intensità. Le due squadre lottano su ogni pallone con tanta fisicità. L'arbitro lascia giocare e questo aiuta nello spettacolo, anche se entrambe le squadre non riescono ad arrivare in zona gol.

IL GENOA SBAGLIA QUALCOSA DI TROPPO - Qualche errore lo commette il Genoa, con la squadra di Thiago Motta che sbaglia qualcosa di troppo in fase di impostazione e regala diversi palloni al Torino, anche se per fortuna del Grifone, i granata non riescono a rendersi pericolosi.

LAMPI DI GRIFONE NEL FINALE - Nei minuti finali del primo tempo il Genoa si porta avanti e chiude la prima frazione di gioco nell'area del Toro: di Sturaro la conclusione più pericolosa, con il tiro a giro dell'ex Juventus che viene deviato in angolo. È l'ultima occasione del primo tempo, che termina 0-0.