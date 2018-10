Tanta Juve, poco Manchester: bianconeri avanti 1-0 con Dybala al 45'

Fonte: Inviato a Manchester

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus chiude in vantaggio il primo tempo della gara di Old Trafford: 1-0 sul Manchester United. Decide, per ora, Paulo Dybala. Una rete e tante giocate preziose per l’argentino, fin qui tra i migliori in campo con Cancelo, devastante come al solito, e Cristiano Ronaldo, galvanizzato da uno stadio che forse non lo fischierà mai.

Tanta Juve, poco Manchester United: i bianconeri sono stati pericolosi in più occasioni, con lo stesso Dybala ma anche con Bentancur e Matuidi, entrambi vicinissimi al gol. Red Devils, per ora, in chiara difficoltà: Lukaku è stato annullato da Chiellini, Martial e Rashford (meglio il secondo) non hanno creato grattacapi a Cancelo e Alex Sandro. Applausi rivali non solo per Ronaldo, ma anche per Pogba, dai tifosi della Juventus. Che soprattutto si godono una Vecchia Signora in totale controllo della gara: 1-0 al 45’, decide Dybala.