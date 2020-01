© foto di www.imagephotoagency.it

Tanta tattica e poche emozioni nel primo tempo della sfida del San Paolo tra Napoli e Juventus, con le due squadre che sono andate al riposo sullo 0-0. Fin dai primi minuti le due squadre si sono studiate, senza grandi occasioni da una parte e dall'altra. Uno dei pochi squilli all'ottavo, con un colpo di testa di Milik da buona posizione, su angolo di Mario Rui, finito però alto. Altra occasione per il polacco al 28' con l'attaccante però chiuso in corner al momento del tiro. Ammonito Demme al trentesimo per un fallo su Pjanic a centrocampo. Per il resto poco da segnalare, con Napoli e Juve che dovranno fare di più se vorranno portare a casa i tre punti nel secondo tempo.