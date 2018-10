Tanto agonismo e due gol: Torino e Fiorentina si dividono la posta in palio

Risultato finale: Torino-Fiorentina 1-1 (2' Baselli, 13' autogol Lafont)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino e la Fiorentina si dividono la posta in palio. 1-1 il risultato finale, con entrambe le reti arrivate nel corso della prima frazione di gioco. Quinto risultato utile di fila per la formazione piemontese, mentre quella di Pioli continua a non vincere per la terza volta consecutiva. L'ultimo trionfo dei gigliati risale a un mese fa, in occasione della sfida interna contro l'Atalanta. Un punto a testa, dunque, per i granata e i viola nel match che sulla carta potrebbe essere uno scontro diretto per la zona valida per la prossima Europa League.

Le scelte di formazione - Pioli sorprende tutti. Il tecnico della Fiorentina ha lasciato fuori sia Pjaca che Simeone. Intoccabile Chiesa, nel tridente con lui ci sono Eysseric e Mirallas: l'ex Nizza agisce sulla sinistra, prendendo di fatto il posto dell'ex Juventus, mentre l'ex Everton è al centro dell'attacco viola. Nulla di nuovo, invece, per Mazzarri: c'è Falque con Belotti in avanti.

Botta e risposta - Nemmeno il tempo di sistemarsi in campo, che il Toro è costretto a rincorrere visto il gol di Benassi. L'ex di turno sfrutta un errore in disimpegno di De Silvestri, il centrocampista dei toscani si trova a tu per tu con Sirigu senza mancare l'occasione di segnare. I granata però non si abbattono, anzi. La squadra di Mazzarri ci crede e lo sfortunato tocco di De Silvestri viene 'sistemato' con la deviazione decisiva di Lafont (con la schiena) dopo il palo colpito da Ola Aina. Palla in fondo al sacco e 1-1. La gara è equilibrata e con tanto agonismo, come testimonia l'espulsione di Mazzarri al 30' per le eccessive proteste. Il tecnico granata chiedeva l'ammonizione a Vitor Hugo per un intervento scomposto su Falque, il direttore di gara Fabbri non è stato dello stesso avviso allontanando il mister ex Napoli e Inter. Puniti col giallo, nella prima frazione, prima Milenkovic (al 6') e al 24' Rincon.

Pioli mischia le carte - Il tecnico viola lascia Eysseric ed Edimilson negli spogliatoi, lanciando Simeone e Gerson. Il Cholito cerca subito la conclusione vincente trovando la respinta di Sirigu, poi è il Toro a salire in cattedra con la sforbiciata fuori misura e la conclusione di Falque dalla distanza. Si fa preferire la formazione di Mazzarri, sostituito poi dal vice Frustalupi dopo l'allontanamento della prima frazione, anche se la Viola sfiora la rete al 63' con l'apertura di Veretout per Biraghi: traversone dell'esterno, deviazione di De Silvestri ma Chiesa arriva un attimo dopo all'appuntamento sottoporta.

Cambio granata, ma match ancora bloccato - Il Toro richiama allora Baselli per Zaza, giocando così con un attaccante in più al fianco di Belotti e con Falque alle loro spalle. Ammonito Gerson al 67' per fallo su Meite, punito a sua volta col giallo per un intervento scomposto su Benassi. Poco dopo è bravo Lafont a distendersi alla sua destra sulla conclusione piazzata di Falque, così come è lesto a distendersi Sirigu sul successivo suggerimento di Chiesa a cercare Mirallas.

Occasione viola - All'80' si supera nuovamente Sirigu: Chiesa lancia a rete Simeone, diagonale respinto dal portiere con Mirallas che non riesce ad appoggiare in rete. I successivi cambi rispecchiano la volontà degli allenatori: Mazzarri e Frustalupi inseriscono un nuovo attaccante con Parigini al posto di De Silvestri e Soriano per Falque, Pioli risponde schierando Dabo per Benassi. Pochi spunti di rilevo nel finale di gara, col triplice fischio che arriva dopo 4' di recupero. Il Torino e la Fiorentina escono dal campo senza sconfitta, ma avranno tempo e modo di analizzare i pro e i contro della prestazione offerta questa sera.

Di seguito il tabellino della gara:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri (37' st Parigini), Meité, Rincon, Baselli (19' st Zaza), Aina; Iago Falque (40' st Soriano), Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Moretti, Bremer, Lyanco, Lukic, Berenguer, Edera. All.: Mazzarri

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi (38' st Dabo), Veretout, Fernandes (1' st Gerson); Chiesa, Mirallas, Eysseric (1' st Simeone). A disp.: Dragowski, Ghidotti, Ceccherini, Laurini, Hancko, Diks, Vlahovic, Pjaca, Thereau. All.: Pioli

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 2' Benassi (F), 13' aut. Lafont (F)

Ammoniti: Rincon, Meité (T), Milenkovic, Gerson, Mirallas, Veretout (F)