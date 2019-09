Tanto agonismo e poche occasioni. Al 45' Udinese-Brescia è 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo intenso, combattuto ed incentrato sull'agonismo quello andato in scena alla Dacia Arena fra Udinese e Brescia. Poche le occasioni da gol create dalle due squadre, in parte frenate dalla paura di andare in svantaggio ed in parte chiuse dai pochi spazi sul campo.

Pronti via ed è Pussetto a creare il primo pensiero alla porta difesa da Joronen con un bellissimo cross tagliato non sfruttato dai compagni. Una manciata di secondi dopo, siamo al 6', ecco l'occasione più importante: errore di De Maio che temporeggia troppo al centro dell'area di rigore favorendo l'inserimento di Donnarumma, il cui tiro ravvicinato viene però respinto magistralmente da Musso.

A quel punto l'agonismo prende il sopravvento e le squadre faticano a trovare spazi e creare azioni pericolose. L'Udinese ci prova con una conclusione di Fofana ben servito da Pussetto. Il Brescia con un paio di conclusioni innocue dalla distanza firmate da Spalek e Ayé. Ma dopo i primi 45 minuti il risultato, giustamente per quanto visto in campo, è ancora fermo sullo 0-0.