Tap-in Quagliarella: rigore sbagliato e poi rete, 1-3 Sampdoria

Baselli tocca Praet in area di rigore, altro rigore in Sampdoria-Torino, stavolta per i blucerchiati. Sul dischetto c'è Quagliarella che sbatte su Sirigu: sul rimbalzo ci arriva prima il sampdoriano che si sposta il pallone sul sinistro, depositando in rete. Uno Sampdoria, tre Torino, a venticinque minuti dal termine.