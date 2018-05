Tapiro d'Oro per Buffon: "Bisogna andare via nel momento giusto"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tapiro d'Oro per Gianluigi Buffon, ormai ex capitano della Juventus che sta trattando in questi giorni il suo passaggio al Paris Saint-Germain. Queste le sue parole al microfono di Valerio Staffelli: "Sono felice perché ho passato i giorni più belli della mia vita alla Juventus. Sposo in pieno tutti i modi di operare della società. Posso solo ringraziare il presidente, purtroppo gli anni passano. È finito un ciclo, ci sono portieri più giovani e più forti. Bisogna andare via nel momento opportuno e il momento era quello giusto".