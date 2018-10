Tattica, corsa e cuore. Nel successo della SPAL c'è un po' di tutto

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo 4 sconfitte consecutive, la SPAL torna alla vittoria in grande stile e lo fa all’Olimpico, stadio certamente non semplice da espugnare. Soprattutto per una squadra che punta alla salvezza. E nel successo spallino c’è un po’ di tutto: preparazione tattica, attenzione, voglia di riscatto e tanto cuore. Dopo un avvio complicato, in cui la Roma ha provato a pungere in più occasioni, gli uomini di Semplici prendono le misure e fanno male in contropiede. Poi, sul finale di primo tempo e all’inizio della ripresa, sono bravissimi (soprattutto i difensori, tutti sopra il 6,5 nelle nostre pagelle) a non concedere niente o quasi alla Roma per poi colpire alla prima occasione con Bonifazi, da calcio d’angolo. I 30 minuti finali del secondo tempo procedono senza troppi scossoni, escludendo l’espulsione di Milinkovic-Savic. Ma anche in 10 la SPAL, a testimonianza di un’ottima condizione fisica, trova il modo di farsi vedere in avanti e solo un positivo Olsen evita alla Roma di subire un’imbarcata ancora maggiore nelle dimensioni.