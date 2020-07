Tecnica spagnola e un fiuto del gol migliorabile. Chi è Borja Mayoral, obiettivo della Lazio

In Spagna lo hanno da sempre considerato un predestinato. Probabilmente a ragione, visto che nelle varie squadre giovanili in cui ha giocato Borja Mayoral ha sempre segnato grappoli di gol.

E' nato e cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è stato allenato da Zinedine Zidane nel Castilla e ha esordito con le Merengues sotto la guida di Rafa Benitez. E come detto dalle parti di Valdebebas ha sempre avuto grandi estimatori: attaccante brevilineo dotato di buona velocità e della classica tecnica spagnola palla al piede, di Mayoral ha sempre colpito il fiuto del gol e la sua cattiveria in area di rigore. Almeno nelle giovanili, come detto. Il salto con i grandi è stato più complicato del previsto: dopo le prime presenze col Real, nel 2016-2017 passò in prestito al Wolfsburg, 19 presenze e 2 reti in Germania. Quindi il rientro al Bernabeu nel 2017-2018, prima del prestito biennale al Levante. Con cui ad oggi ha messo a segno 14 gol in 70 presenze. Un talento ancora in parte inespresso insomma, che però la Lazio spera di poter far definitivamente esplodere. Il ds Tare è a lavoro, la base d'asta è 20 milioni di euro. Con la speranza, in caso di fumata bianca, che Mayoral possa in parte seguire la strada percorsa dal connazionale Luis Alberto.