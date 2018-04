Tegola De Sciglio: stagione finita per il terzino della Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stagione finita in anticipo per Mattia De Sciglio, terzino della Juventus che s'è infortunato in occasione dell'ultima gara di Champions League contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Premium Sport l'ex laterale del Milan ha accusato una lesione di alto grado della fascia plantare del piede sinistro e difficilmente tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri per il rush finale della stagione.