Tenerani:”Della Valle sempre più al fianco della Fiorentina”

I riti di ogni giorno, l’allenamento intenso, la partita da preparare, la Fiorentina si muove e prova a ripartire. Dopo l’atmosfera surreale col Benevento, domani ci sarà un’altra riprova a Torino. Sarà la prima trasferta senza Davide. La prima volta in ritiro lontano da Firenze come due settimane fa a Udine. Pranzo e cena assieme, la colazione, lo svago in attesa della gara: tutto senza Davide. Gli stessi riti che i viola stanno portando avanti in settimana per provare a ripartire, per ritrovarsi in un momento davvero difficile. Ma la vita va avanti, il calcio pure, anche se un conto è dirlo e un altro è farlo.

E’ dura ricominciare, un esercizio difficile da eseguire quotidianamente. Anche per questo Andrea Della Valle è tornato a Firenze per un paio di giorni. A Torino non verrà, ma è già importante che sia qui. Anche lui sta provando a ripartire e per farlo si impegna nell’aiutare una squadra colpita negli affetti. Un gruppo smarrito senza il suo capitano.

Le indiscrezioni che filtrano raccontano di Diego e Andrea molto impegnati a riprendersi in mano la Fiorentina, non solo per gestire l’emergenza creatasi per la prematura scomparsa di Davide, ma anche per dare un nuovo indirizzo al programma societario che di fatto è fermo al famoso comunicato del 26 giugno scorso. Ci sarebbe, insomma, la voglia di fare un percorso diverso. Si parla di una possibile svolta. In attesa che i fatti confermino queste voci, non possiamo che registrare nell’attualità una vicinanza rinnovata da parte della proprietà. Forse nelle prossime settimane ci saranno sostanziali novità, staremo a vedere.

Ora, però, bisogna finire questa maledetta stagione. La squadra come abbiamo già sottolineato ha bisogno di un forte sostegno morale. A Torino ci saranno tanti tifosi viola e i gemelli granata li saluteranno con affetto. Siamo curiosi di valutare la reazione della squadra di Pioli, appunto nella prima trasferta senza Davide. E alla fine cancelleremo un’altra giornata del campionato. Sì, è dura anche arrivare in fondo. Ma non vediamo l’ora.