Tevez: "Juve avanti anni luce. Mai creduto alla vittoria del Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista a Carlos Tevez sulle colonne de Il Corriere della Sera, dove parla anche di Gianluigi Buffon. "Lo capisco, smettere non è facile. Io faccio ancora un anno e poi smetto, sento che sto finendo la benzina. La Juve? E' avanti a tutti, anni luce, non ho mai creduto alla vittoria del Napoli. Icardi? E' forte ma la concorrenza è enorme, Dybala e Higuain non potevano mancare".