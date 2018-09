The Best, chi ha votato chi? Messi premia CR7. Che però non ricambia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi ha votato chi, al premio 'The Best Man Player 2018'? Il prestigioso trofeo se lo è portato a casa Luka Modric, ma analizzando le scelte dei vari capitani, allenatori e rappresentanti dei media emergono alcune sorprese. Fra queste l'incrocio di voti fra Leo Messi e Cristiano Ronaldo: la Pulce ha dato i 5 punti del primo posto a Luka Modric, seguito da Kylian Mbappé e proprio CR7. Il portoghese della Juve, invece, si è 'dimenticato' di Messi, scegliendo Varane, Modric e quindi Griezmann. Ed il vincitore capitano della Croazia? Per lui la scelta è ricaduta su Raphael Varane, seguito da Ronaldo e Griezmann.