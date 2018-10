TMW - 120 anni di FIGC, Mancini: "Più emozionante della vittoria di ieri"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

Alle 16.30, la Nazionale verrà ricevuta al Quirinale dal Presidente del Consiglio Sergio Mattarella, un incontro che era stato programmato da tempo nell'ambito della celebrazione dei 120 anni della Federcalcio. "E' emozionante venire qui al Quirinale e incontrare il presidente della Repubblica - ha dichiarato il ct Roberto Mancini ai cronisti presenti -. Emozionante la vittoria di ieri? Per me è più emozionante la visita di oggi. Quella è una partita di calcio, si può perdere o vincere, ma venire qui non capita spesso".

Presenti all'evento molti ex calciatori campione del Mondo nel 1982 e nel 2006.