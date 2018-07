Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Frosinone e Milan hanno trovato l'accordo per la cessione dell'esterno Luca Antonelli in Ciociaria. Secondo quanto raccolto da TMW, per chiudere la trattativa resta però il nodo ingaggio. Cristian Molinaro è il piano B del club neo-promosso in Serie A.