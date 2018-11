TMW - Adani: "Il derby di Genova richiama molto Boca-River"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

Raggiunto da TMW e RMC Sport a margine dell’International Combined Meeting svoltosi a Genova, Daniele Adani ha parlato del derby della Lanterna: "Occupa un posto elevato (in una ipotetica gerarchia dei derby più spettacolari, ndr), a parte che richiama molto il SuperClasico, visto che siamo in tema. Sia Boca che River nascono da genovesi, è un derby caldo, che si vive nei vicoli e mi piace pensare che sia anche ben giocato".

L'ultimo Boca-River ha visto Pratto grande protagonista. Come mai non ha fatto bene in Europa?

"Ci sono calciatori che sono fatti per vivere certe realtà, certi campi, certi contesti. Pratto è un giocatore molto sudamericano, vive quei contesti in maniera più libera e anarchica, con meno tatticismi e più letture personali".

Stasera l'Italia torna in campo a poco più di un anno dal disastro.

"Cerca di rinnovarsi attraverso la proposta del gioco e una mentalità più offensiva, mettendo in campo giovani che hanno ambizione e voglia, che guardano avanti e non indietro. Ci sono diverse nazionali ancora più forti, ma pensando alle difficoltà di Spagna e Germania dico che c'è ancora margine per rientrare".

Mancini?

"È l'uomo giusto, è molto aperto e non si preclude nulla. Ha molta voglia di imparare e di insegnare".

Juric rischia già l'esonero.

"Penso che sia stato sbagliato esonerare Ballardini, anche se poi è sempre difficile trarre conclusioni senza vivere la realtà. Juric ha cercato di imporre il suo marchio, secondo me a fatica viste le partite difficili incontrate. Penso che sia un ragazzo che ha voglia di emergere".

Chi parte favorita tra Samp e Genoa?

"Penso che la Sampdoria sia sempre leggermente favorita, ha un progetto che parte da lontano, è più unita nella ricerca e nel rispettare le idee dell'allenatore. Poi arrivando da un periodo così così vorrà riscattarsi. Ma questo vale anche per il Genoa, quindi dico 55 e 45".

L'Inter è caduta contro l'Atalanta. Non ci sono alternative alla Juve?

"Io credo che la Juve sia di un altro pianeta. Tutte possono fare dei passi falsi, la sconfitta dell'Inter ha avuto una certa risonanza soprattutto per come è arrivata, ma sono cose che da una squadra come l'Atalanta te le puoi aspettare".