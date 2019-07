Fonte: Dall'inviato a Dimaro Folgarida (TN)

Arrivano altre parole di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, durante la sua presenza tra i tifosi in tribuna a Dimaro Folgarida, ha parlato di mercato ai sostenitori azzurri. "Mi piacerebbe fare foto con ognuno di voi, ma è impossibile. Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, cioè il mercato, bisogna avere pazienza. Il mercato chiude il 2 settembre, quindi da qui alla fine possono capitare tantissime cose e noi siamo a trattare con chiunque ci interessi ma che sia corretto e giusto per il gioco. Non acquisto per fare scena. E' chiaro il ragionamento? Non ho bisogno di avere più abbonamenti, ho bisogno di vincere e per vincere bisogna usare la testa", le sue parole.