TMW - Ag. Bruno Fernandes: “Faccio chiarezza. Il futuro con calma”

Miguel Pinho, agente di Bruno Fernandes, ha contattato la redazione di Tuttomercatoweb.com per fare chiarezza sul centrocampista fresco di rescissione dallo Sporting. “Non ho rilasciato alcuna intervista a nessun media per parlare di interessamenti e richieste-specifica l’agente del trequartista, per il quale conferma la rescissione e ambito ora da tanti club-. Adesso Bruno deve pensare solo al Mondiale e decideremo poi con calma il futuro”.