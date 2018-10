TMW - Agnelli: "Dal 2024 scriveremo una pagina nuova e pulita del calcio"

Fonte: dai nostri inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

Andrea Agnelli ha parlato del calcio che verrà nel corso della tavola rotonda al Festival dello Sport a Trento. "Dal primo luglio 2024 potremo poi scrivere una pagina pulita. L'Europa è al centro degli interessi quando si parla di calcio, anche se la passione coinvolge il mondo intero. Quando avremo armonizzato i calendari internazionali, sarà possibile prendere in considerazione Paesi al momento ai margini del football europeo. Ripeto però che al momento non c'è ancora nulla di definito. Consapevoli che si può creare qualcosa di realmente entusiasmante. Occhio a discriminare i grandi brand come l'Ajax, la Stella Rossa e il Benfica solo perché vivono un mercato piccolo. Vanno presi in considerazione tutti i Paesi capaci di creare competizione e qualità. Non solo la Germania, la Spagna che ha un presidente di Lega molto aggressivo o l'Inghilterra.