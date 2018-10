TMW - Agnelli: "Superlega? Serve un modello nella UEFA, non esterno"

Fonte: dai nostri inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

Lungo intervento alla tavola rotonda del Festival dello Sport di Trento per Andrea Agnelli, presidente della Juventus. "L'introduzione della Superlega in Europa? C'è la volontà di individuare un modello di sviluppo interno all'UEFA e non esternamente. Il sogno di ogni bambino, quello di vincere la Champions, deve essere preservato", ha detto tra gli altri concetti il numero uno di casa bianconera.