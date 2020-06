tmw Al-Duhail, Mandzukic già pentito della scelta? Il croato starebbe pensando all'addio

L'avventura di Mario Mandzukic all'Al-Duhail potrebbe essere già agli sgoccioli. Il centravanti croato infatti non si sarebbe trovato bene nel club qatariota nei primi mesi dell'anno, sopratutto dopo l'addio di Rui Faria e l'arrivo di Walid Regragui sulla panchina, e starebbe meditando di non tornare nel paese arabo una volta terminato il lockdown. Per Mandzukic potrebbero esserci così due strade: trovare un accordo con il club per risolvere il proprio contratto oppure attendere una chiamata da un altro club che però dovrebbe poi trovare l'accordo con l'Al-Duhail per il cartellino di Mandzukic.