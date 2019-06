TMW - Aldair: "Fonseca ok per la Roma. De Rossi? Addio mai bello"

Fonte: Dall'inviato a Napoli

Ultimo evento legato a 'Football Leader 2019', quello tenuto questa mattina all'Università di Napoli nella sede di Monte Sant'Angelo per il dibattito 'No Racism'. A parlare al microfono di Tuttomercatoweb.com ci ha pensato Aldair, storico difensore della Roma che ha conquistato in giallorosso lo scudetto del 2001 ma anche il Mondiale di Usa '94 con la maglia del Brasile.

Come hai trovato il calcio italiano dopo tanti anni? "Sono arrivato in Italia nel 1990, il calcio è cambiato ed è normale. Oggi abbiamo parlato di razzismo, per quanto accade fuori dal campo. L'Italia non è arrivata a giocare l'ultimo mondiale, spero che torni presto a giocare una Coppa del Mondo".

Lei era difensore, Koulibaly è tra i più forti al mondo? "E' uno dei migliori al mondo da diversi anni, senza dubbio. Tutte le squadre importanti cercano difensori importanti come lui. Chi è più forte tra me e lui? Ognuno ha le proprie qualità, certamente. Gli auguro di giocare ad alti livelli ancora per tanti anni".

Nella prossima stagione che campionato si immagina? "La Juventus resta sempre favorita, è la squadra da battere. L'Inter ha un allenatore nuovo, Conte, e insieme al Napoli proveranno a battere i bianconeri. La Juve vince da tanti anni, tutti vogliono batterla".

Cafù dice che Aldair sarebbe il tecnico perfetto per la Roma. "Cafù è un amico, un ex compagno di squadra. Non credo di fare l'allenatore, magari posso allenare i difensori. Non penso di diventare tecnico di una squadra".

Chi è l'uomo giusto per la panchina della Roma? "Difficile parlare di uomo giusto, la Roma sta trattando con Fonseca che è un buon allenatore. I grandi tecnici italiani sono tutti impegnati".

Come ha vissuto l'addio alla Roma di De Rossi? "Quando c'è un addio del genere non è mai bello, io purtroppo non ero all'Olimpico. Daniele è stato importante per Roma e per la Roma. Polemiche con Totti, Monchi e Pallotta? Ho sentito, bisogna vedere quanto c'è di vero".