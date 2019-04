TMW - Allegri: "Con Dybala più compatti. Agnelli? Eravamo già d'accordo"

Fonte: Dall'inviato a Torino, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Max Allegri commenta in mixed-zone la sconfitta della sua Juventus. Il tecnico bianconero, dopo il ko per 2-1 contro l'Ajax, ha dichiarato al microfono di Tuttomercatoweb.com: "Quando arrivi ai quarti di finale di Champions League può accadere di tutto. L'Ajax ha meritato il passaggio del turno per il secondo tempo disputato, ci sono stati tre tempi in cui c'era perfetto equilibrio. In campo ma anche nel punteggio. Nella ripresa ci siamo disuniti, allungando le distanze. Loro sono stati molto bravi".

Che gara è stata per la Juventus? "Nel primo tempo abbiamo pressato molto, poi bisognava essere meno frenetici nel giocare. Loro sono stati bravi, nel secondo tempo, negli spazi".

Il cambio di Dybala ha influito? "Paulo magari tecnicamente non ha disputato una gara straordinaria, ma eravamo compatti. Lavorava con Ronaldo su De Jong, nella ripresa è normale che Kean allungava la squadra ma loro avevano più spazio".

Agnelli ha fatto gli applausi all'Ajax e vuole dare continuità tecnica "Mi trova d'accordo, ci ho parlato 2-3 giorni fa. Eravamo già d'accordo".