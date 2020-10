tmw Amad Diallo dall'Atalanta allo United. Domani le visite a Bergamo per conto dei Red Devils

Amad Diallo dall'Atalanta al Manchester United per 25 milioni di parte fissa, 15 di bonus più il 15% sulla futura rivendita. Un'operazione dai contorni economici clamorosi, quella riguardante il classe 2002 che la Dea ha concluso nelle ultime ore di mercato con i Red Devils.

Le ufficialità del caso sono già arrivate da una parte e dall'altra, mentre il giocatore, secondo quanto raccolto da TMW, sosterrà le visite mediche per lo United nella giornata di domani a Bergamo. Poi, una volta conclusi i test fisici, Diallo potrà iniziare ad organizzare il suo trasferimento in Inghilterra che comunque, come noto, avverrà solo a partire dal prossimo gennaio.