TMW - Ancelotti: "Arsenal? Mio futuro dipende dai progetti proposti"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

In occasione della conferenza dell'evento Match For Solidarity a Ginevra, l'ex tecnico del Bayern Monaco Carlo Ancelotti ha affrontato diversi argomenti legati al mondo del calcio. "Penso sia un momento importante per la UEFA. Ci sono tante idee, sono qui con piacere, bello incontrare tanti campioni", ha detto Ancelotti che ha poi proseguito: "Roma-Liverpool? Non la giocai per infortunio e per quello la Roma perse (ride, ndr). Per tutti è stato un momento triste. Tante volte Conti mi disse che la Roma avrebbe avuto una rivincita ed eccola qua. Sarà dura perché i Reds arrivano in gran forma, ma la squadra di Di Francesco può arrivare in finale".

Wenger ha salutato l'Arsenal, possibile un futuro per Ancelotti ai gunners? "Ha deciso di lasciare ed è stato un gran gesto di solidità. Ha fatto la storia e gli va riconosciuta. Il futuro dei gunners lo sanno loro. Se mi coinvolgono mi fa piacere da un punto di vista professionale, anche se si parla della Nazionale Azzurra, ma al momento non c’è altro. Il mio futuro dipende dalle possibilità e dai progetti che mi vengono presentati, non solo da me. Adesso però pensiamo ad aiutare la UEFA con questo meraviglioso evento. Noi ci siamo e vogliamo essere di supporto per chi ha bisogno".