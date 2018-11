TMW - Andreazzoli: "Inter e Napoli le anti-Juve". No comment sull'esonero

Fonte: Dal nostro inviato, Niccolò Ceccarini

"Non è usuale ricevere premi, ma quando li ricevi da una platea di questo tipo assumono un sapore particolare. Ho ringraziato chi ha lavorato con me e la società Empoli, che mi ha dato questa opportunità". Parole e pensieri di Aurelio Andreazzoli, allenatore fresco di esonero oggi premiato a Coverciano per la promozione ottenuta nella passata stagione con la panchina d'Argento.

Allegri più della Panchina d'Oro vorrebbe la Champions.

"Chiaramente è un'aspettativa importante, difficile da realizzare ma questa squadra è matura per poterla conquistare".

Corsi ha detto che il suo Empoli era un po' presuntuoso.

"Siamo qui per parlare della panchina d'Oro e parliamo della Panchina d'Oro...".

Che idea s'è fatto di questa Nazionale?

"La strada è quella giusta, bravo Mancini a rischiare anche un po' sulla gioventù. C'è materiale importante da mettere in evidenza, c'è bisogno di un po' di coraggio per intraprendere questa strada nuova".

Gli allenatori italiani sono i migliori al mondo?

"Se sono tra i migliori del mondo non lo so. Ma questa scuola di Coverciano ha la capacità di formare gente che sa il fatto suo e che poi viene richiesta un po' in tutto il mondo".

Chi è l'anti-Juve?

"Allegri ha nominato Napoli e Inter e anche per me sono le più accreditate. Sono mature e strutturate per poter infastidire i bianconeri".

Di Francesco è da panchina d'Oro?

Perché no... Tutti siamo papabili: l'ultimo dei papabili ero io e oggi ho vinto la panchina d'Argento".